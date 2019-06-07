الأمم المتحدة تقرر نقل بعض موظفيها في السودان إلى الخارج مؤقتا

قالت الأمم المتحدة إنها تنقل بعض موظفيها في السودان إلى الخارج مؤقتا بسبب الوضع الأمني في البلاد، حيث شنت قوات أمنية هجوما يوم الاثنين على مقر اعتصام لمحتجين.
وقال مسعفون على صلة بالمعارضة إن عدد قتلى هجوم يوم الاثنين وأعمال عنف لاحقة ارتفع إلى 108 قتلى وإن من المتوقع أن يزيد العدد. وقال مسؤول بوزارة الصحة إن عدد القتلى لم يتجاوز 46 قتيلا.
وأعقب الهجوم أسابيع من التشاحن بين المجلس العسكري الحاكم وجماعات المعارضة حول من يجب أن يتولى قيادة انتقال السودان إلى الديمقراطية ويمثل أسوأ تفجر للعنف منذ أطاح الجيش بالرئيس عمر البشير في أفريل بعد شهور من الاحتجاجات ضده.
وقال المتحدث باسم الأمم المتحدة فرحان حق ”ما نقوم به هو نقل مؤقت لبعض الموظفين من السودان. سيبقى بعض الموظفين للقيام بالمهام الحيوية ولكن يجري نقل البعض مؤقتا بسبب الوضع الأمني“.
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