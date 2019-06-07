قُتل 8 رجال أمن مصريين في هجوم شنه مسلحون على نقطة تفتيش في العريش شمال سيناء، فيما تم القضاء على 5 مسلحين أثناء ملاحقة الجيش للمهاجمين وفق بيان للداخلية المصرية.
وقالت وزارة الداخلية المصرية في بيان إن "عددا من العناصر الإرهابية استهدفوا صباح اليوم الأربعاء كمينا أمنيا غرب مدينة العريش، وتم التعامل مع تلك العناصر وتبادل إطلاق النيران، مما أسفر عن مقتل 5 من العناصر الإرهابية، واستشهاد ضابط وأمين شرطة وعدد 6 مجند".
وكانت مصادر أمنية مصرية قد ذكرت أن الجيش المصري يلاحق حاليا عناصر إرهابية، بعد هجوم استهدف نقطة تفتيش تابعة للشرطة في العريش شمالي سيناء.
كانت هذه تفاصيل خبر في أولى أيام العيد: مقتل 8 رجال أمن مصريين في هجوم إرهابي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اخر خبر وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.