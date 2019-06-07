في أولى أيام العيد: مقتل 8 رجال أمن مصريين في هجوم إرهابي

قُتل 8 رجال أمن مصريين في هجوم شنه مسلحون على نقطة تفتيش في العريش شمال سيناء، فيما تم القضاء على 5 مسلحين أثناء ملاحقة الجيش للمهاجمين وفق بيان للداخلية المصرية.

وقالت وزارة الداخلية المصرية في بيان إن "عددا من العناصر الإرهابية استهدفوا صباح اليوم الأربعاء كمينا أمنيا غرب مدينة العريش، وتم التعامل مع تلك العناصر وتبادل إطلاق النيران، مما أسفر عن مقتل 5 من العناصر الإرهابية، واستشهاد ضابط وأمين شرطة وعدد 6 مجند".

وكانت مصادر أمنية مصرية قد ذكرت أن الجيش المصري يلاحق حاليا عناصر إرهابية، بعد هجوم استهدف نقطة تفتيش تابعة للشرطة في العريش شمالي سيناء.