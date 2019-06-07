جريمة تهز حمص.. هكذا اشتركت امرأة مع زوجها بقتل وسرقة والدتها

القت السلطات السورية القبض على امرأة، اشتركت مع زوجها بقتل وسرقة والدتها في مدينة حمص.

وأوضحت صفحة "أخبار حمص الوسطى"، أن الأمن الجنائي في حمص تمكن من كشف ملابسات جريمة مقتل امرأة في حمص وسرقة مصاغها الذهبي.

وتمكن فرع الأمن الجنائي في حمص من معرفة الفاعلين وإلقاء القبض على شخصين والتي تبين أنها تكون ابنة الضحية.

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وبالتحقيق معهما اعترفا بإقدامهما على قتل المراة في منزلها بعد التخطيط لسرقتها، وذلك من خلال وضع لاصق شفاف على فمها وخنقها، وسرقة مصوغها.

وبعد ارتكابهما الجريمة قاما بصرف قسم من المبلغ المسروق، وإخفاء القسم الآخر منه في منطقة جيرود في محافظة ريف دمشق.

وقبل يومين أعلنت الشرطة التابعة لنظام الأسد، انتشال جثة من مجرى نهر بردى الذي يشق ساحة المرجة وسط العاصمة دمشق