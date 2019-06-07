ترامب يغادر أيرلندا متجهًا إلى أمريكا لمواجهة بعض المشكلات السياسية

غادر الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، أيرلندا بعد زيارته الرسمية الأولى للبلاد التي بدأها، أول أمس الأربعاء.
وبثت قناة "سي إن إن" الأمريكية لقطات حية لحظة صعود ترامب، وبرفقته ميلانيا، سلم طائرة الرئاسة الأمريكية "إير فورس وان"، في مطار "شانون" متجهًا إلى الولايات المتحدة الأمريكية.
ولفتت القناة الأمريكية إلى أن توجهه إلى واشنطن يهدف إلى مواجهة بعض المشكلات السياسية التي
وكان ترامب التقى خلال زيارته في أيرلندا رئيس وزراء البلاد، ليو فارادكار، حيث بحث الجانبان قضية مغادرة بريطانيا من الاتحاد الأوروبي "بريكست"، وما تثيره من مخاوف من احتمالية إقامة مراكز حدودية مجددا على الحدود بين إقليم أيرلندا الشمالية، الذي لا يزال جزءا من المملكة المتحدة، وجمهورية أيرلندا، العضو بالتكتل الأوروبي.
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