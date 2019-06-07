مقتل 15 مسلحًا من طالبان في عملية لقوات الأمن الأفغانية

أعلن الجيش الأفغاني، مقتل 15 من مُسلحي حركة طالبان في عملية تم تنفيذها في إقليم وردك وسط أفغانستان.

وذكر بيان للجيش الأفغاني - الذي أوردته وكالة أنباء (خامة-برس) الأفغانية اليوم الجمعة - : أن قوات الأمن الأفغانية نفذت عملية في أحد أحياء

إقليم "وردك"، مما أسفر عن مقتل 15 مُسلحًا، وإلقاء القبض على اثنين آخرين، إلى جانب تدمير مستودع أسلحة تابع للحركة المُسلحة.من جانبها، لم تُعلق الجماعات المُسلحة المناهضة للحكومة، والتي من بينها حركةطالبان، على تلك الأنباء حتى الآن.ويُعتبر إقليم وردك واحدًا من أكثر الأقاليم التي تنشط فيها عناصر طالبان، حيث تنفذ العديد من الهجمات التي تستهدف بها المؤسسات الأمنية والحكومية في البلاد.كما تقوم قوات التحالف الأمريكية بإطلاق هجمات وغارات جوية على أماكن متفرقة من البلاد، لتقمع بها المُسلحين والمتمردين، الذين يحاولون زعزعة الاستقرار في المنطقة.