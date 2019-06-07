وزير خارجية النمسا يبحث تداعيات استقالة رئيسة وزراء بريطانيا من حزب المحافظين

بحث وزير الخارجية النمساوي الجديد ألكساندر شالينبرج، اليوم الجمعة، مع كبير مفاوضي الاتحاد الأوروبي بشأن بريكسيت ميشال بارنييه، تطورات قضية الخروج البريطاني من الاتحاد الأوروبي.
وأشار بيان لوزارة الخارجية النمساوية، اليوم، إلى أنهتم تبادل وجهات النظر بين وزير الخارجية وكبير المفاوضين حول آليات حماية استقرار الاتحاد الأوروبي، خاصة بعد استقالة رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي
يذكر أن البرلمان البريطاني رفض خطة خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، التي تفاوضت عليها حكومة ماي مع الاتحاد الأوروبي ثلاث مرات.
ومن المقرر أن تواصل ماي مهامها كرئيس للوزراء حتى يتم اختيار خليفتها بحلول نهاية يوليو المقبل.
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