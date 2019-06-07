بوتين: إخراج "هواوي" من الأسواق بداية لحرب تكنولوجية عالمية

اعتبر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أن محاولات إخراج عملاق الاتصالات الصيني "هواوي" من الأسواق العالمية ليس إلا بداية لحرب تكنولوجية عالمية.

وقال بوتين - في الجلسة العامة لمنتدى بطرسبورج الاقتصادي الروسي ، نقلتها قناة روسيا اليوم الإخبارية اليوم /الجمعة/ - إن "الوضع المحيط بـ(هواوي)، الذي يحاولون مضايقتها وإخراجها من الأسواق العالمية، ليس إلا أول حرب تكنولوجية في العصر الحديث".

وأضاف: "دول كانت تدعو لحرية التجارة باتت تتحدث عن العقوبات في الوقت الراهن"، موضحا أن الاقتصاد العالمي

دخل مرحلة الحروب التجارية والنزاعات الحمائية، محذرا من أن التجارة العالمية لم تعد المحرك المطلق للاقتصاد العالمي.وانتقد الرئيس الروسي سياسة العقوبات التي تتبعها واشنطن، معتبرا أن الدولار بات أداة في يدها للضغط على دول العالم.وعن الاقتصاد الروسي، أشار إلى أن روسيا تستهدف في السنوات القريبة أن تكون ضمن قائمة أكبر خمسة اقتصادات في العالم، ما يعد مؤشرا إيجابيا للمستثمرين الأجانب،مقترحا تأسيس بنك معلومات وبيانات دولي مفتوح يختزن أفضل مشاريع التنمية المنفذة الرائدة والناجحة في مختلف المجالات بالعالم، ويتيح لجميع الدول الاستفادة منه.وتابع: "نقترح التفكير في إنشاء بنك بيانات مفتوح يسهل الوصول إليه مع أفضل التجارب ومشاريع التنمية ، وروسيا مستعدة لوضع مشاريعها الناجحة في المجالات الاجتماعية والديموغرافية والاقتصادية على منصة المعلومات هذه، وتدعو الدول والمنظمات العالمية الأخرى للانضمام إلى هذه المبادرة".وكانت فعاليات منتدى بطرسبورج الاقتصادي الدولي انطلقت أمس الخميس وستستمر حتى السبت، وسط مشاركة دولية وعربية فعالة من أكثر من 140 دولة، حيث يبحث المشاركون التحديات التي يواجهها الاقتصاد العالمي، ولاسيما قطاع الطاقة.