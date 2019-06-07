عاجل-شركات بتروكيماويات إيرانية تستهدفها العقوبات الأميركية الجديدة

فرضت وزارة الخزانة الأميركية حزمة من العقوبات، استهدفت فيها 39 شركة بتروكيماويات تابعة لإيران إضافة لوكلاء لها في دول أجنبية، وذكرت الخزانة الأميركية أن العقوبات الجديدة تأتي بسبب دعم هذه الشركات للحرس الثوري ماليا، وقد صنفت الولايات المتحدة الحرس الثوري بالإرهابي.

وفيما يلي شركات البتروكيماويات المستهدفة بالعقوبات، التابعة للحرس الثوري الإرهابي، التي يديريها عبر خلايا وشبكات معقدة في العالم لتشتيت الأنظار.

1- شركة أروند للبتروكيماويات

2- شركة بندر إمام أبنيرو

3- شركة بندر إمام بصباران

4- شركة بندر إمام فرافاريش

5- شركة بندر الإمام خرزمي

6- شركة بندر الإمام كيمياء

7- شركة بندر إمام

8- شركة بو علي سينا

9- شركة فجر

10- شركة هنغام للبتروكيماويات

11- شركة هرمز لليوريا للأسمدة

12- شركة المجموعة الإيرانية للاستثمار البتروكيماوي

13- الشركة الإيرانية لإدارة تنمية الاستثمارات البتروكيماوية

14- شركة كارون للبتروكيماويات

15- شركة خوزستان

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16- شركة Lordegan اليوريا

17- شركة موبين

18- شركة مدبران الاقتصادية

19- شركة نوري

20- شركة بارس

21- شركة بازرجاد للتشغيل غير الصناعي

22- شركة الخليج العربي أبادانا للبتروكيماويات

23- شركة الخليج لتكرير الغاز في الخليج العربي

24- شركة الخليج الفارسي لصناعة البتروكيماويات

25- شركة مصفاة غاز الفجر في الخليج العربي

26- شركة تطوير الصناعات البتروكيماوية

27- شركة رهفاران فونون للبتروكيماويات

28- شركة شهيد توندجويان للبتروكيماويات

29- شركة أورمية للبتروكيماويات

30- شركة همت للبتروكيماويات

وقال بيان الوزارة، إن هذه الكيانات تقوم بتصدير المنتجات النفطية ولديها علاقات تجارية معروفة مع الشركات في جميع أنحاء العالم، مشددة على أن هذه الشركات الدولية ستتعرض للعقوبات الأميركية في حال استمرت في الشراكة مع الكيانات المحظورة وفروعها ووكلاء المبيعات.

من جانبه، قال وزير الخارجية الأميركي، مايك بوميو، إن هذه الخطوة من وزارة الخزامة مهمة لمنع تسخير النظام الإيراني الأموال لزعزعة استقرار المنطقة.