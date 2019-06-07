موسكو تزوّد أنقرة بمنظومة "أس 400" خلال شهرين.. وأميركا توقف تدريب الطيارين الأتراك

في خضم الأزمة الأميركية - التركية حول منظومة الدفاع الجوي الصاروخي الروسي "أس 400"، أعلن سيرغي تشيميزوف رئيس مجلس إدارة مجمع "روستيك" الصناعي العسكري الروسي الجمعة، أن تسليم نظام الدفاع الجوي الصاروخي لتركيا سيبدأ "في غضون شهرين"، في وقت أعلن مسؤولون أميركيون أن بلادهم أوقفت تدريب المزيد من الطيارين الأتراك على مقاتلات "إف 35".

وأوضح في مقابلة مع قناة "أن تي في"، على هامش المنتدى الاقتصادي في سان بطرسبورج، أن "كل شيء يسير بشكل منظم، أعتقد أننا سنبدأ التسليم في غضون شهرين".

وأضاف: "تم دفع المبلغ المسبق وتسجيل القرض وصنع المعدات. وعلاوة على ذلك أنهينا عمليات تدريب" العسكريين الأتراك الذين سيستخدمون هذا النظام الصاروخي للدفاع الجوي.

وشكلت رغبة تركيا في شراء نظام "أس 400" الروسي مصدر توتر بين أنقرة وواشنطن.

ويخشى الجيش الأميركي أن يتمكن النظام الروسي من الاطلاع على الأسرار التكنولوجية لطائراته العسكرية الأحدث "أف 35" التي تعاقدت أنقرة على شراء عدد كبير منها.

Advertisements

لكن رغم ضغوط واشنطن، فقد كرر الرئيس التركي رجب أردوغان هذا الأسبوع، أنه "لا مجال للتراجع" عن صفقة النظام الروسي.

وفي آخر فصول التوتر بين البلدين، كشفت وكالة "رويترز" اليوم نقلاً عن مسؤولين أميركيين، أن واشنطن قررت عدم قبول المزيد من الطيارين الأتراك للتدريب على مقاتلات "إف 35"، وهو الأمر الذي كانت الإدارة الأميركية تتوعد به منذ أشهر.

وأوضح المسؤولان أن القرار لا ينطبق، حتى الآن، إلا على الدفعات المقبلة من الطيارين الأتراك وطواقم الصيانة التركية التي تأتي عادة إلى الولايات المتحدة.

وسبق لإدارة الرئيس دونالد ترامب أن خيّرت أنقرة بين مقاتلات "إف 35" ومنظومة "إس 400" الروسية للدفاع الصاروخي، إلا أن تركيا مصرة على المضي قدماً في صفقة شراء أنظمة الدفاع الروسية.