كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الرئيس الصيني: ترامب صديقي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

وصف الرئيس الصيني، شي جين بينغ، نظيره الأمريكي، دونالد ترامب، اليوم الجمعة، بأنه صديقه، وقال إنه يعتقد أن الولايات المتحدة لا ترغب في إفساد العلاقات الاقتصادية مع الصين.

وفي معرض حديثه بمدينة سان بطرسبرج الروسية خلال منتدى اقتصادي، قال شي إن العلاقات التجارية والاستثمارية بين الصين والولايات المتحدة قوية، وفقا لرويترز.

وأضاف متحدثا بالصينية التي ترجمت إلى الروسية ثم ترجمتها رويترز إلى الإنجليزية: "يصعب تصور انفصال الولايات المتحدة التام عن الصين أو انفصال الصين التام عن الولايات المتحدة. لا نريد ذلك ولا يريد شركاؤنا الأمريكيون ذلك. الرئيس ترامب صديقي وأنا واثق أنه لا يريد ذلك".

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وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أعرب مؤخرا عن ثقته في التوصل لاتفاقية تجارية مع الصين.

وقال ترامب في مقابلة مع شبكة "فوكس نيوز" الأمريكية: "نعم، بالتأكيد، سأحقق اتفاقية تجارية مع الصين"، مضيفا أن "الصين تريد بالفعل إبرام اتفاق".

وختم، قائلا: "أود أن أبرم اتفاقا، لكن ما فعلوه كان سيئا للغاية. لدينا اتفاق، وحاولوا تغيير شروط الاتفاق. لا يمكنهم فعل ذلك".

وكانت الصين ردت، الشهر الماضي، بالمثل على إجراءات أمريكية تفرض رسوما على الجزء الأكبر من الصادرات الصينية إلى الولايات المتحدة، وأعلنت فرض رسوم على سلع أمريكية بقيمة 60 مليار دولار، اعتبارا من الأول من يونيو، وذلك بعد قرار الرئيس الأمريكي بزيادة قيمة التعريفات الجمركية على البضائع الصينية من 10 بالمئة إلى 25 بالمئة، وتحذيره الصين من الرد على الرسوم الجمركية الأمريكية.