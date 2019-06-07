كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بوتين: نأمل أن يلتقي ترامب وكيم جونغ أون والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعرب الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، عن رغبته في أن يستأنف قادة الولايات المتحدة وكوريا الشمالية، دونالد ترامب وكيم جونغ أون، الاتصالات ويبحثان البرنامج النووي الكوري.

وقال بوتين، خلال الجلسة العامة لمنتدى سان بطرسبرغ الاقتصادي الدولي "آمل أن يتمكن الرئيس ترامب وزعيم كوريا الشمالية من استئناف الاتصال في المستقبل القريب ومواصلة تقدم هذه العملية. وسنساهم في ذلك بجميع الطرق الممكنة".

ويعتقد الرئيس الروسي أن الدور الرئيسي في حل مشكلة البرنامج النووي لكوريا الديمقراطية ينبغي أن يعهد به إلى بيونغ يانغ وواشنطن.

Advertisements

وأكد "بالطبع، يجب إسناد الدور الرئيسي لتلك الدول، التي يدور حولها النزاع (الولايات المتحدة وكوريا الشمالية)".

وكانت هيئة أركان القوات المسلحة الكورية الجنوبية، أعلنت أن كوريا الشمالية أطلقت عدة صواريخ قصيرة المدى من ساحلها الشرقي في أول عملية إطلاق صواريخ منذ 2017 وحثت كوريا الجنوبية جارتها الشمالية على "التوقف عن الأفعال التي تزيد التوتر العسكري في شبه الجزيرة الكورية.

هذا وأخفق اجتماعا قمة كورية شمالية — أميركية في تحقيق تقدم بشأن إنهاء البرنامج النووي الكوري الشمالي بسبب الخلاف على إزالة الأسلحة وتخفيف العقوبات.