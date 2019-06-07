فرنسا تناقش محاكمة عناصر "داعش" دوليا بالعراق

وأضافت بيلوبيه في تصريح لإذاعة "مونتي كارلو "هذه فرضية طُرحت على المستوى الأوروبي مع عدد من زملائي، من وزراء داخلية وعدل"، موضحة أن هذه المناقشات تجرى في إطار "مجموعة فندوم" التي تضم خصوصا وزراء العدل الألماني والإسباني والإيطالي.

وشددت وزيرة العدل على القول إن هذه المحكمة ليست سوى "فرضية عمل". وأضافت أن هذه "المحكمة الدولية" ستُنشأ "في المكان المعني، ليس في سوريا على الأرجح، ربما في العراق"، مشيرة إلى أنه يمكنها العمل بمشاركة "قضاة أوروبيين وفرنسيين وعراقيين".

في السياق نفسه قال الكاتب والمحلل السياسي العراقي، نجم القصاب، إن العراق مستعد للتعاون مع المحاكم الدولية التي تقترحها أوروبا لمحاكمة مقاتلي "داعش".