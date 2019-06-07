كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "قرقاش": السياسة السلبية لقطر سبب استمرار الأزمة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد الدكتور أنور قرقاش وزير دولة الإمارات للشئون الخارجية، استمرار الأزمة القطرية مع الدول العربية نتيجة لسياسنتها السلبية.

وقال "قرقاش" عبر صفحته الرسمية على "تويتر": "مع حلول الذكرى الثانية لمقاطعة قطر من الواضح أن الدوحة لم تتمكن من فك أزمتها بل عمقتها نتيجة لسياسة سلبية بحثت عن المواجهات، توجه تنقصه الحكمة وجاءت تداعياته سلبية عليها. دور الدوحة الفاعل تضرر نتيجة للمقاطعة وحلت المظلومية محله".