كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ارتفاع حصيلة ضحايا الاشتباكات في إدلب لـ 90 قتيلاً والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ارتفعت حصيلة ضحايا الاشتباكات في إدلب السورية لـ 90 قتيلاً، حسبما أفادت شبكة "24 لايف"، في خبر عاجل لها.

هذا وقتل 83 شخصاً في الساعات الـ24 الماضية خلال معارك بين قوات النظام السوري وفصائل جهادية ومعارضة قرب محافظة إدلب بشمال غرب سوريا، وفق ما ذكر المرصد السوري لحقوق الإنسان، اليوم الجمعة.

وقال المرصد إنه منذ الخميس، قتل 44 من قوات النظام و39 مقاتلاً من الجهاديين، في تلك المعارك التي شهدت ضربات جوية نفذتها قوات النظام أو حليفتها روسيا، بحسب ما ذكرت وكالة الأنباء الفرنسية.

وأعلنت فصائل المعارضة أنها أسقطت طائرة حربية تابعة للجيش السوري في ريف حماة الشمالي اليوم الجمعة.

وبثت صفحات على مواقع التواصل الاجتماعي التابعة للمعارضة السورية صوراً لطائرة حربية تقول إنها "أسقطت بصاروخ من قبل مقاتلي هيئة تحرير الشام".

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وتعتبر هذه أول طائرة حربية تابعة للقوات الحكومية يتم اسقاطها منذ أكثر من عام.

ولم يتسن الحصول على رد من الحكومة السورية.

بدأت قوات الرئيس السوري بشار الأسد، بدعم من القوات الجوية الروسية، حملة واسعة النطاق ضد فصائل المعارضة في حماة وإدلب، آخر معاقل المعارضة الرئيسية في سوريا.

وتسبب التصعيد الأخير في سوريا التي مزقتها الحرب في نزوح الآلاف من الناس وأثار مخاوف من انهيار هدنة مدتها 8 أشهر تقريباً في إدلب.

وكانت موسكو قد أبرمت العام الماضي 2018 اتفاقاً لوقف إطلاق النار مع أنقرة لمنع هجوم قوات الحكومة السورية على إدلب.