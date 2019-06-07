رئيس الحكومة الإثيوبية يعتزم عقد لقاء ثان مع قوى الحرية والتغيير

رئيس الحكومة الإثيوبية آبي أحمد، يعتزم عقد لقاء ثان مع قوى الحرية والتغيير، نقلا عن "سكاي نيوز عربية".

ويذكر أن توجه آبي أحمد، صباح اليوم الجمعة إلى العاصمة السودانية الخرطوم، في زيارة تستغرق يوما واحدا.

وذكرت وكالة انباء السودان (سونا)ان آبي احمد سوف يجرى خلال الزيارة مباحثات مع المجلس العسكري

الانتقالي و يلتقي مع قوى إعلان الحرية و التغيير.