كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر المجلس العسكري السوداني: نفتح أيدينا للتفاوض مع جميع القوى والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

دعا رئيس المجلس العسكري الانتقالي السوداني الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، إلى "طي الصفحة الماضية وفتح صفحة جديدة للعبور للمستقبل"، وقال في كلمة بثها التلفزيون الرسمي السوداني: "نفتح أيدينا للتفاوض مع كافة القوى".

وأضاف البرهان في كلمة بمناسبة عيد الفطر، أنه ستتم محاسبة من يثبت مسؤوليته عن أحداث فض الاعتصام.

وقال إن التغيير الذي يمر به السودان "يأتي في ظل ظروف صعبة".

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وشدد على أنه "لا مناص من الاحتكام لإرادة الشعب ورفض الأجندات الخارجية".

وتابع: "نتأسف على ما حدث خلال الأيام الماضية، وسيتم محاسبة من يثبت مسؤوليته عن أحداث فض الاعتصام في الخرطوم".

وكانت لجنة أطباء السودان المركزية أعلنت في وقت سابق ارتفاع حصيلة أحداث فض الاعتصام إلى 60 قتيلاً.