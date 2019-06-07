فرانش مونتانا يقضي العيد مع كاردشيان

احتفل النجم العالمي المغربي، كريم خربوش، المعروف بلقب “فرانش مونتانا” بعيد الفطر، رفقة صديقته نجمة تلفزيون الواقع “كورتني كارديشيان”.

وشارك “فرانش مونتانا” جمهوره احتفاله بالعيد، من خلال حسابه على موقع التواصل الاجتماعي، إذ نشر مقطع فيديو رفقة كورتيني، وعلق عليه عيد مبارك مع كورتني كاردشيان”.

وسبق لمونتانا، الذي قضى رمضان في الولايات المتحدة الأمريكية، أن شارك مقطع فيديو بمناسبة ليلة القدر، ظهر فيه في أحد المراكز الإسلامية في أمريكا في أجواء روحانية.

وسبق أن كان مونتانا في علاقة عاطفية مع شيققة كورتني “كلوي كردشيان”، قبل أن ينفصلا، وتبفى علاقة النجم المغربي جيدة مع أسرتها.