فيديو الاعتداء المروع على جماهير مراكش..الأمن يعتقل 9 أشخاص

أعلنت المديرية العامة للأمن الوطني عن توقيف تسعة أشخاص، على خلفية الفيديو المروع الذي تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، يوثق لاعتداءات بشعة على مناصري فريق الكوكب المراكشي.

وأفاد بلاغ صادر عن مديرية الأمن، قبل قليل، أن الشريط المنشور على شبكة الانترنت، والذي يوثق لأحداث “إجرامية” تتعلق بالشغب الرياضي التي شهدتها مدينة آسفي، كان موضوع بحث قضائي باشرته المصلحة الإقليمية للشرطة القضائية بآسفي تحت إشراف النيابة العامة المختصة.

وذكرت المديرية العامة للأمن الوطني، في بلاغ لها اليوم الجمعة، بأن مصالح الأمن الإقليمي بآسفي كانت قد أوقفت تسعة مشتبه فيهم، من بينهم شخص راشد وهو المحرض الرئيسي على أعمال العنف التي تظهر في الشريط، فضلا عن ثمانية قاصرين شاركوا في ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية، وذلك مباشرة بعد انتهاء مباراة كرة القدم التي جمعت بين أولمبيك آسفي والكوكب المراكشي بتاريخ 4 يونيو الجاري.

وقد تم، حسب المصدر ذاته، عرض جميع المشتبه فيهم الموقوفين على أنظار النيابة العامة المختصة، صباح اليوم الجمعة، من أجل ارتكابهم جنايات وجنح ضد الأشخاص والممتلكات العامة والخاصة وضد النظام العام، وذلك بعدما اتضح أن ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية كانت متعمدة وبتحريض من طرف المشتبه فيه الرئيسي، الذي سبق تورطه وإدانته على خلفية أحداث الشغب المرتكبة برسم مباراة الذهاب بين الفريقين بمدينة مراكش.

وأضاف البلاغ أن المديرية العامة للأمن الوطني إذ تؤكد على توقيفها للمشتبه فيهم المتورطين في هذه الأحداث، فإنها تؤكد في المقابل بأنه جرى تشخيص هويات أشخاص آخرين، شاركوا بدورهم في ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية، والذين يتواصل البحث من أجل توقيفهم وإخضاعهم للأبحاث القضائية اللازمة.