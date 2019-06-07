متحف المستقبل في دبي.. وجهة الابتكار والمبدعين

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - متحف المستقبل من الأيقونات التكنولوجية التي دشنتها دولة الإمارات لتكون مقصدا للعلماء والمبتكرين، ويهدف المتحف إلى ترسيخ مكانة دبي عالميا ودعم مبادراتها في تفعيل التكنولوجيا وصناعة المستقبل.

وكان الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس دولة الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، أطلق مشروع المتحف خلال فعاليات القمة العالمية للحكومات عام 2016، ويمتد على مساحة 615 مترا مستعرضاً تاريخ البشرية مع تصور لمستقبل الإنسان حتى عام 2100.

ويتّخذ المتحف الذي يقع على شارع الشيخ زايد وسط دبي شكلا فريدا تتداخل فيه الخطوط العربية، ومن المقرر أن يتم افتتاحه في عام 2020.

المتحف يتبع "مؤسسة دبي المستقبل"، ويهدف إلى دعم الأفكار الخلاقة التي تطلقها الحكومات في المستقبل، إذ يعتبر مركزا للأطروحات المبتكرة وتقديم الحلول التي ترتقي بحياة شعوب الأرض.

ويتوزع المتحف على أربعة أقسام، ويقدم تجارب تفاعلية تستعرض تاريخ البشرية منذ البدايات، ويسلط الضوء على العلاقة بين البشر والروبوتات، ومدى تأثير الذكاء الاصطناعي على إدارة الدول.