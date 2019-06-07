قوى الحرية والتغيير: رئيس وزراء إثيوبيا سيعود للخرطوم خلال أسبوع لمواصلة الوساطة

جدة - عمرو شويل أعلن رئيس وزراء إثيوبيا آبي أحمد، أنه سيعود للخرطوم خلال أسبوع لمواصلة الوساطة بين الفرقاء في السودان، وفق بيان لوقى الحرية والتغيير.

وقال: “أجريت مناقشات صريحة مع الجميع اتسمت بروح عالية من المسؤولية والوعي بدقة وخطورة الظرف الراهن”.

وأكد أن الوساطة لحل الأزمة في السودان ستشمل إثيوبيا والاتحاد الأفريقي

وتابع: “واجب الجيش السوداني والمنظومة الأمنية هو الذود عن حرمة الوطن وسيادته وأمن المواطنين وممتلكاتهم والقيام بدور فعال وإيجابي في المرحلة الانتقالية”.