الان تتابع قوى الحرية والتغيير: رئيس وزراء إثيوبيا سيعود للخرطوم خلال أسبوع لمواصلة الوساطة والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل أعلن رئيس وزراء إثيوبيا آبي أحمد، أنه سيعود للخرطوم خلال أسبوع لمواصلة الوساطة بين الفرقاء في السودان، وفق بيان لوقى الحرية والتغيير.
وقال: “أجريت مناقشات صريحة مع الجميع اتسمت بروح عالية من المسؤولية والوعي بدقة وخطورة الظرف الراهن”.
وأكد أن الوساطة لحل الأزمة في السودان ستشمل إثيوبيا والاتحاد الأفريقي
وتابع: “واجب الجيش السوداني والمنظومة الأمنية هو الذود عن حرمة الوطن وسيادته وأمن المواطنين وممتلكاتهم والقيام بدور فعال وإيجابي في المرحلة الانتقالية”.
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