واشنطن تفرض عقوبات على مجموعة إيرانية كبرى للبتروكيميائيات

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جدة - خالد شويل - أ. ف. ب (واشنطن) أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية اليوم (الجمعة) فرض عقوبات على مجموعة إيرانية كبرى للبتروكيميائيات بسبب صلاتها بالحرس الثوري الايراني. أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية اليوم (الجمعة) فرض عقوبات على مجموعة إيرانية كبرى للبتروكيميائيات بسبب صلاتها بالحرس الثوري الايراني. وذكرت الوزارة في بيان أنّ الإجراء يستهدف الحد من تمويل أكبر شركة بتروكيميائيات في إيران وأكثرها ربحا ويشمل 39 فرعا ووكيلا لها في الخارج، لافتة إلى أن المجموعة وفروعها تمثل 40% من من إنتاج إيران من البتروكيميائيات و50% من صادرات هذا القطاع.



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