شكرا لقرائتكم بومبيو: سنحرم إيران من الأموال المزعزعة للاستقرار ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - قال وزير الخارجية الأميركي، مايك بومبيو، الجمعة، إن بلاده ستحرم النظام الإيراني من الأموال التي يستخدمها لزعزعة استقرار المنطقة.

وكانت وزارة الخزانة الأميركية قد أعلنت، في وقت سابق الجمعة، فرض عقوبات على مجموعة إيرانية كبرى للبتروكيماويات، بسبب صلاتها بالحرس الثوري.

وذكرت الوزارة في بيان أن الإجراء يستهدف الحد من تمويل أكبر شركة بتروكيماويات في إيران وأكثرها ربحاً، ويشمل 39 فرعاً ووكيلاً لها في الخارج، لافتة إلى أن المجموعة وفروعها تمثل 40% من إنتاج إيران من البتروكيماويات و50% من صادرات هذا القطاع.