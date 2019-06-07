وزير الطاقة السعودي: ندرس شراء حصة في أضخم مشروع روسي للغاز الطبيعي

كشف وزير ​الطاقة​ السعودي ​خالد الفالح​، على هامش مشاركته بالمنتدى الاقتصادي الدولي المنعقد في ​بطرسبورغ​، أن بلاده "تدرس إمكانية شراء حصة في مشروع يامال وليس فقط شراء الغاز من ​روسيا​".

وعقب لقائه نظيره الروسي ​ألكسندر نوفاك​، أكد الفالح أن "عملاق الغاز السعودي ​أرامكو​ يدرس مع الجانب الروسي الاستثمار في المشروع ونأمل أن نتوصل لتوقيع اتفاق قريبًا"، مشيرًا إلى أنه "في المستقبل سيكون هناك العديد من الفرص للتعاون نتيجة المناقشات التي جرت بين القادة لمدة عامين، ونحن نتطلع إلى موعد زيارة الرئيس الروسي ​فلاديمير بوتين​ للمملكة في عام 2019. كما نعرف فإن الملك سلمان قام بزيارة رسمية ناجحة لروسيا، وخلقت العديد من الفرص، وسيحدث الشيء نفسه عندما يأتي الرئيس بوتين إلى هنا".

يذكر أن روسيا و​السعودية​ تناقشان استثمارات بقيمة عشرات مليارات الدولارات، وقريبًا سيتم تنفيذها بما في ذلك في مجال الغاز والكيميائيات النفطية.

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وتجدر الإشارة إلى أن في شباط 2018، وقعت شركتا "نوفاتيك" الروسية و"أرامكو" السعودية مذكرة تعاون في مجال ​الغاز الطبيعي​ المسال.

هذا وتقوم شركة "يامال للغاز الطبيعي المسال" الروسية بتنفيذ مشروع لبناء مصنع للغاز الطبيعي المسال في قاعدة موارد حقل يوغنو - تامبيسكوي، بمساهمة كل من "نوفاتيك" بنسبة 50.1 في المئة، "توتال" بنسبة 20 في المئة، "سي أن بي سي" بنسبة 20 في المئة وصندوق "طريق الحرير" بنسبة 9.9 في المئة. وتبلغ ميزانية شركة "يامال" للغاز الطبيعي المسال 27 مليار دولار. وتم إطلاق أول خط في المصنع في ديسمبر/كانون الأول 2017. وإجمالا، في إطار مشروع "يامال للغاز الطبيعي المسال"، يتم التخطيط لثلاثة خطوط تكنولوجية بطاقة 5.5 مليون طن كل منها، وخط واحد إضافي بطاقة 1 مليون طن.

ويعقد المنتدى الاقتصادي الدولي في سانت بطرسبورغ الروسية من 6 إلى 8 حزيران 2019.