غوتيريس يحذر من انزلاق الصين وأميركا إلى حرب باردة

لفت الأمين العام للأمم المتحدة ​أنطونيو غوتيريس​ إلى أنه "من المهم منع انزلاق ​الولايات المتحدة​ و​الصين​ إلى حرب باردة جديدة، في ظل استمرار النزاع التجاري بينهما".

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