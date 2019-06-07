الجيش السوري يلقي القبض على عدد من مسلحي النصرة وسط معارك ضارية شمال حماة

أفادت وكالة "سبوتنيك" بأنه "مع استمرار ال​اشتباكات​ العنيفة التي تخوضها وحدات ​الجيش السوري​ مع مقاتلي تنظيم "​جبهة النصرة​" الإرهابي على محور بلدة الجبين شمال حماة، عملت المجموعات المسلحة على فتح جبهة جديدة من خلال مهاجمة مواقع الجيش على محور الحماميات- كرناز ب​ريف حماة​ الشمالي الغربي".

ونقلت الوكالة عن مصدر عسكري سوري تأكيده أن "قوات الجيش تمكنت من استيعاب محاولة الهجوم هذه، حيث دارت اشتباكات عنيفة أسفرت عن تدمير ثلاث مصفحات ودبابتين للمسلحين دون تغير بخارطة السيطرة"، موضحاً أن "وحدات الجيش انسحبت أمام الهجوم من بعض النقاط المتقدمة على محور الحماميات، ومع إفشال محاولة الهجوم للمسلحين تم استعادة السيطرة على كامل هذه النقاط، بعد إلقاء القبض على عدد من إرهابيي "النصرة" في محوري كرناز وتل الملح، من خلال كمين محكم نفه جنود في الجيش السوري".

وأضافت الوكالة بحسب المصدر أن "الحربي السوري الروسي المشترك نفذ سلسلة من الغارات الجوية، مستهدفًا مواقع الإرهابيين في اللطامنة وكفرزيتا والزكاة والأربعين، ومحيط مورك و​خان شيخون​ وبلدة الصياد بريفي حماة الشمالي وإدلب الجنوبي، قاطعا خطوط إمداد التنظيمات الإرهابية المسلحة من ​ريف إدلب​ باتجاه ريف حماة الشمالي والشمالي الغربي".