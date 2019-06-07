أسقطت ​محكمة​ عليا في ​بريطانيا​، دعوى رفعت على وزير الخارجية البريطاني السابق ​بوريس جونسون​، بتهمة سوء السلوك وتعمده الكذب أثناء حملة استفتاء "​بريكست​" في العام 2016. والقضية، التي رفعها محامو رجل الأعمال ماركوس بول، تتعلق بتصريحات أصدرها جونسون، وذكر فيها بأن بريطانيا تدفع 350 مليون جنيه أسبوعيا للاتحاد الأوروبي، والعقوبة القصوى على تهمة سوء السلوك أثناء شغل منصب رسمي هي ​السجن المؤبد​.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر محكمة عليا في بريطانيا تسقط تهمة الكذب عن بوريس جونسون لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.