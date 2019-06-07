بطريرك الصرب وصل الى بكركي في زيارة رسمية

وصل متروبوليت بلغراد وبطريرك سائر ​صربيا​ إيريناوس الى الصرح البطريركي في ​بكركي​ برفقة البطريرك يوحنا العاشر يازجي مع وفد من كلا الكنيستين المقدسيتين الانطاكية والصربية الارثوذوكسية. وكان في إستقبالهم ​البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي​ ومجلس الاساقفة ​الموارنة​، في زيارة رسمية سلامية هي الاولى لقداسته الى كنيسة إنطاكية.

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