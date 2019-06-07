النشرة: إصابة مواطنة جراء حادث صدم على طريق عام إبل السقي مرجعيون

أفاد مراسل "​النشرة​" في ​حاصبيا​ بأنه "صدمت ​سيارة​ المواطن س.م من حاصبيا على طريق عام ​إبل السقي​ ​مرجعيون​، مما تسبب بإصابتها بجروح ورضوض، استدعت نقلها الى ​مستشفى مرجعيون الحكومي​ ووضعها حرج"، مشيراً الى أنه "باشرت ​القوى الأمنية​ تحقيقاتها بالحادث".

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