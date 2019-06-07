داود التقى السفير البريطاني وبحث معه العلاقات الثقافية

بحث وزير الثقافة محمد داود مع ​السفير البريطاني​ ​كريس رامبلنغ​ في العلاقات الثنائية على مختلف الصعد، لا سيما الثقافية منها وموضوع التعاون بين المكتبتين الوطنيتين في ​لبنان​ و​بريطانيا​.

وشكر رامبلنغ لداود تعاونه في إقامة حفل العيد الوطني البريطاني الذي يصادف الخميس المقبل في الباحة الخارجية للمكتبة الوطنية في ​بيروت​.

من جهة اخرى التقى داود وفدا من الموظفين في الوزارة للتهنئة ب​عيد الفطر​ المبارك. وكانت مناسبة أعرب فيها داود عن "أهمية التعاون والتنسيق ضمن هيكلية الوزارة لدعم الابداع اللبناني".