داود التقى السفير البريطاني وبحث معه العلاقات الثقافية

بحث وزير الثقافة محمد داود مع السفير البريطاني كريس رامبلنغ في العلاقات الثنائية على مختلف الصعد، لا سيما الثقافية منها وموضوع التعاون بين المكتبتين الوطنيتين في لبنان وبريطانيا.
وشكر رامبلنغ لداود تعاونه في إقامة حفل العيد الوطني البريطاني الذي يصادف الخميس المقبل في الباحة الخارجية للمكتبة الوطنية في بيروت.
من جهة اخرى التقى داود وفدا من الموظفين في الوزارة للتهنئة بعيد الفطر المبارك. وكانت مناسبة أعرب فيها داود عن "أهمية التعاون والتنسيق ضمن هيكلية الوزارة لدعم الابداع اللبناني".
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