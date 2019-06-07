اختارت المجلة العلمية العالمية "Processes" جان كلود عساف من ​الجامعة اللبنانية​ ​كلية الهندسة​ مُحرّرًا لعددها الخاصّ باستكشاف وتصميم ومحاكاة العمليات الكيميائية ​الجديدة​ أوالمُجددة، إضافة إلى "النمذجة"، وذلك باستخدام برامج محاكاة متخصصة ولإنجاز هذا العدد، سيتم النظر في الأبحاث والمُراجعات البحثية المُرسلة التي تغطي مجموعة واسعة من العمليات كالصناعات الكيميائيةوالتكرير و​النفط والغاز​ وغيرها من العمليات الهندسية.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر تعيين جان كلود عساف من الجامعة اللبنانية محررا لعدد خاص من المجلة العلمية العالمية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.