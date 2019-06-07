كرياكوس لبطريرك الصرب : تؤكدون بزيارتكم هذه على وحدة الكنيسة الأرثوذكسية

أكّد المتروبوليت ​أفرام كرياكوس​ "أننا نستقبل بفرح كبير صاحب القداسة إيريناوس، محتفلين بعيد صعود ​يسوع المسيح​ بالجسد. نشكرك يا صاحب الغبطة، لأنك تفتقدنا بحضورك في هذه الأيام الصعبة والدقيقة التي تمر بها كنيستنا وبلادنا"، مضيفًا: "يا صاحب الغبطة، تؤكدون بزيارتكم هذه على وحدة ​الكنيسة الأرثوذكسية​ الجامعة الرسولية التي علينا أن نتمسك بها، متخطين كل صعوبة، خاصة تلك الآتية عن طريق السياسة العالمية، والقومية الوطنية السلبية. إن مسعاكم يجعلنا شاهدين بصراحة وجرأة على المحبة الخالصة في الوحدة، وعلى الوحدة في المحبة، على مثال العلاقة الثالوثية".

وشدد المتروبوليت، خلال استقباله بطريرك الصرب إيريناوس برفقة البطريرك يوحنا العاشر الكلي الطوبى والجزيلي الاحترام والوفدين المرافقين من كلا الكنيستين المقدستين، دير القديس يعقوب الفارسي المقطع في منطقة ددة – ​الكورة​، على "أننا نلتقي في هذا الدير المقدس، دير القديس يعقوب الفارسي المقطع، الذي هو أحد الأديار الأولى التي تأسست في زمن الحديث المعاصر لتجديد حركة الرهبنة الارثوذكسية. إننا نؤمن أنه بصلوات الرهبان والراهبات في هذا العصر، وبصلواتكم، يقوم دور كبير في تنقية الإنسان المعاصر من كل براثن الشيطان العالمية".