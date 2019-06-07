المحافظ اللبكي يقبل إستقالة أعضاء مجالس بلدية في عكار

قبل محافظ عكار عماد اللبكي طلبات استقالة كان قد تقدم بها عدد من اعضاء المجالس البلدية في عكار ومنها قبول استقالة 6 أعضاء من مجلس بلدية شدرا، وكان 3 أعضاء اخرين استقالوا منذ مدة طويلة، ولهذا تعتبر بلدية شدرا المكونة من 15 عضوا بحكم المنحلة مع استقالة غالبية اعضائها.
وتجري استعدادات لانتخاب رئيس ونائب الرئيس في عدد من المجالس البلدية التي اتخذ اعضاؤها قرارا بنزع الثقة عن الرئيس ونائبه او عن احدهما، وفق القانون البلدي.
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