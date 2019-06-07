الطبش زارت المركز الوطني للتنمية والتأهيل بفرعيه في السمقانية

زارت عضو كتلة "المستقبل" النائب ​رولا الطبش​ في سياق جولتها على المؤسسات الإجتماعية، المركز الوطني للتنمية والتأهيل بفرعيه في ​السمقانية​ وكفرفاقود ​الشوف​، حيث كان في استقبالها رئيسة المركز السيدة ​نورا جنبلاط​، ووكيل داخلية الشوف في ​الحزب التقدمي الاشتراكي​ الدكتور عمر غنام، إلى جانب وفد من الإتحاد الوطني للاعاقة وعدد من المسؤولين.

واستهلت الطبش زيارتها من المركز الوطني للتنمية والتأهيل الفني في كفرفاقود، حيث اطلعت من السيدة جنبلاط على واقعه والتقديمات التي يقوم بها لأبناء المنطقة.

ثم أجرت مع الحضور جولة أفق للاضاءة على واقع المؤسسات وعملها المهم في اطار تأهيل وتعليم ذوي الإعاقة.

ثم انتقلت الطبش، ترافقها جنبلاط والحضور الى المركز الرئيسي في السمقانية للاطلاع على أقسام المركز وخدماته.

وشددت الطبش على "أهمية مثل هذه المراكز الاجتماعية التي تخدم شرائح من المواطنين، لا سيما في الظروف الاقتصادية والاجتماعية الراهنة"، مشيرةً الى أنه "يوما بعد يوم، تزداد قناعتي بوجوب رفع الصوت في ​مجلس النواب​ لرفض أي تخفيض يطال موازنة هذه المؤسسات التي تعنى بذوي الإعاقة، بل على العكس نأمل لحظها اعتمادات إضافية، وذلك لضمان استمراريتها وتقديم الخدمات المطلوبة على المستويات كافة. ونطالب بأن تدعمها ​الحكومة​ أكثر وربط الوزارات المعنية مع المؤسسات وتطبيق القانون 220".