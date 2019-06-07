تدابير سير في مناطق مختلفة من بيروت بسبب الأشغال

أعلنت المديرية العامة ل​قوى الامن الداخلي​ - شعبة العلاقات العامة البلاغ أن "الشركات المتعهدة ستقوم بأعمال تزفيت وحفر ومد كابلات كهربائية واشغال مختلفة في المناطق التالية من مدينة بيروت:

- تستكمل أعمال برش وتزفيت في منطقة الوسط التجاري، اعتبارا من الساعة 7.00 ولحين الانتهاء بتاريخي 8 و9 /06/2019، وستؤدي الى قطع السير في بعض مراحلها في الشارع المذكور.

- مد كابلات كهربائية عائدة لشبكة الانارة واشغال طرش ودهان على المسلكين الشرقي والغربي لنفق سليم سلام، اعتبارا من الساعة 21.00 ولغاية الساعة 5.00 من فجر اليوم التالي من تاريخ 10/06/2019 ولمدة أسبوع. وستؤدي الى قطع السير على المسلكين المذكورين.

- أشغال حفر في ​الجميزة​ - شارع غورو، ابتداء من تقاطع أبو الروس مفرق ​مستشفى​ راهبات الوردية وصولا الى مركز ​الصليب الأحمر​ بغية اصلاح الخسفات وبلاط البازليت. تبدأ الاعمال الساعة 7.00 من تاريخ 8/06/2019 ولحين الانتهاء ولمدة 15 يوما، بما فيها أيام الآحاد والأعطال الرسمية. وستؤدي الى قطع السير في المكان".

ودعت المديرية المواطنين الى "أخذ العلم، والتقيد بتوجيهات رجال قوى الامن الداخلي وارشاداتهم، وبعلامات السير التوجيهية الموضوعة في الأمكنة تسهيلا ل​حركة المرور​ ومنعا للازدحام".