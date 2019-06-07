بومبيو: سنحرم ايران من الأموال التي تحتاجها لزعزعة الاستقرار بالشرق الأوسط

أعلن وزير الخارجية الاميركي مايك بومبيو أن "وزارة الخزانة الاميركية فرضت عقوبات على القطاع البتروكيميائي الإيراني الذي يمول الحرس الثوري الايراني"، مشيراً إلى "استمرار تشديد الضغوط على النظام الإيراني مستمر حتى اليوم"، لافتاً إلى أن "الولايات المتحدة ستحرم ايران من الأموال التي تحتاجها لزعزعة الاستقرار في الشرق الأوسط".
وكانت وزارة الخزانة الأميركية قد أعلنت عن "فرض عقوبات جديدة على إيران"، موضحةً أن "العقوبات الجديدة تستهدف شركات إيرانية للبتروكيماويات وذلك بسبب ضلوعها في تمويل أنشطة الحرس الثوري"، مضيفةً: " العقوبات الأميركية تستهدف 39 شركة بتروكيماويات تابعة لإيران إضافة لوكلاء لها في دول أجنبية".
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