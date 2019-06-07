بومبيو: سنحرم ايران من الأموال التي تحتاجها لزعزعة الاستقرار بالشرق الأوسط

أعلن وزير الخارجية الاميركي ​مايك بومبيو​ أن "​وزارة الخزانة الاميركية​ فرضت عقوبات على القطاع البتروكيميائي الإيراني الذي يمول الحرس الثوري ال​ايران​ي"، مشيراً إلى "استمرار تشديد الضغوط على ​النظام الإيراني​ مستمر حتى اليوم"، لافتاً إلى أن "​الولايات المتحدة​ ستحرم ايران من الأموال التي تحتاجها لزعزعة الاستقرار في ​الشرق الأوسط​".

وكانت وزارة الخزانة الأميركية قد أعلنت عن "فرض عقوبات جديدة على إيران"، موضحةً أن "العقوبات الجديدة تستهدف شركات إيرانية للبتروكيماويات وذلك بسبب ضلوعها في تمويل أنشطة الحرس الثوري"، مضيفةً: " العقوبات الأميركية تستهدف 39 شركة بتروكيماويات تابعة لإيران إضافة لوكلاء لها في دول أجنبية".