خطف لاعب كرة القدم الألماني، مسعود أوزيل وملكة الجمال التركية أمينة غولتشي، ليلة أمس الخميس، الأنظار بلقطات من حفل الحناء.
وسبق حفل الحناء، حفل الزفاف، المقرر أن يقام، مساء اليوم الجمعة، في مدينة إسطنبول بحضور رئيس تركيا، رجب طيب أردوغان.
أوزيل، وأمينة عاشا أجواء احتفالية ستبقى راسخة في ذاكرتهما، وعبرا عن سعادتهما بالرقص على أنغام الموسيقى.
ويقام حفل زواج مسعود على ملكة جمال تركيا، أمينة غولشي في فندق في إسطنبول، وسيكون أردوغان من بين الشهود على عقد القران.
ولدى أردوغان علاقة مميزة مع اللاعب مسعود أوزيل، علما أن الرئيس التركي يقوم من حين إلى آخر بتصرفات مميزة مع المشاهير.
كانت هذه تفاصيل خبر شاهد حفل حناء ملكة الجمال التركية قبل زفافها مع أوزيل.. أردوغان شاهد على عقد القران – فيديو لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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