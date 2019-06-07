” عرض للأزياء التقليدية” لفنانين في العيد.. أطفالهم حاضرون وحتى حيواناتهم

ضجت صفحات أخبار المشاهير في موقع التواصل الاجتماعي “أنستغرام”، في أيام عيد الفطر، بصور فنانين مغاربة، وهم مرتدون لأزياء تقليدية، تتمشى مع المناسبة الدينية.

وعرض المشاهير يوم العيد، أزياءهم، بشكل ملفت، إذ ظهرت الفنانات بأزياء تقليدية، ومنهم من ألبست طفلتها الزي نفسه، لكن أكثر الصور تداولا هي للتوأمين صفاء وهناء بالزي التقليدي، الذي ألبستاه لكلبتهما كذلك.

وظهرت سعيدة شرف في صورة يوم العيد رفقة ابنتها صوفيا، بالجلباب نفسه، و”الشربيل”.

الإطلالة نفسها ظهر فيها الثنائي فريد غنام، وزوجته المدونة، رباب أزماني، وكذلك الأمر لطفلتهما سمر.

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الفنانة صحر الصديقي، هي الأخرى ارتدت جلبابا تقليديا، رفقة صغيرتها رزان، التي لا يزال عمرها لم يبلغ بعد سنة.

الفنانون الشباب بدورهم تميزوا بارتداء أزياء تقليدية، منهم بدر سلطان، والدوزي، وإيهاب أمير، وزهير بهاوي، وأنس فحاصة، ونعمان بلعياشي.