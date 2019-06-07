بنعطية يصلي في مسجد بسلا..والجماهير تحاصره

خطف قائد المنتخب الوطني، مهدي بنعطية، الأضواء يوم العيد في مسجد بمدينة سلا، التي قضى فيها هذه المناسبة الدينية.

وحرص بنعطية على أداء صلاة في مسجد في سلا الجديدة، فيما حاصره المعجبون الذين تناوبوا على التقاط الصور معه.

ويعيش مشاهير كرة القدم الرياضة، معشوقة الجماهير، حياة شخصية غير طبيعية مع الجمهور، إذ يحاصرونهم في أي مناسبة يظهرون فيها، لأخد صور تذكارية.

ويواظب بنعطية على أداء الصلاة بمسجد الحسن الثاني، رفقة لاعبي المنتخب الوطني، عندما يكونون في الدار البيضاء، وتخصص لهم حراسة في تنقلهم وولوجهم للمسجد.