العيسوية: غرق طفلة في بركة سباحة وحالتها حرجة

القدس - بواسطة محمد عز العرب - تعرضت طفلة تبلغ من العمر عاما ونصف، من بلدة العيسوية وسط القدس المحتلة، للغرق في بركة سباحة، بعد ظهر اليوم، الجمعة، وتم نقلها إلى المستشفى وهي بحالة حرجة.

وبحسب المصادر الطبية، فإن الطفلة تعرّضت للغرق في بركة سباحة خاصة في إحدى المنازل في بلدة العيسوية في القدس المحتلة.

وقدم طاقم طبي الإسعافات الأولية للطفلة، وحاول المسعفون إنعاشها أثناء نقلها على وجه السرعة إلى مستشفى "هداسا - هار هتسوفيم" لاستكمال العلاج.