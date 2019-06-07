القدس - بواسطة محمد عز العرب - تعرضت طفلة تبلغ من العمر عاما ونصف، من بلدة العيسوية وسط القدس المحتلة، للغرق في بركة سباحة، بعد ظهر اليوم، الجمعة، وتم نقلها إلى المستشفى وهي بحالة حرجة.
وبحسب المصادر الطبية، فإن الطفلة تعرّضت للغرق في بركة سباحة خاصة في إحدى المنازل في بلدة العيسوية في القدس المحتلة.
وقدم طاقم طبي الإسعافات الأولية للطفلة، وحاول المسعفون إنعاشها أثناء نقلها على وجه السرعة إلى مستشفى "هداسا - هار هتسوفيم" لاستكمال العلاج.
كانت هذه تفاصيل خبر العيسوية: غرق طفلة في بركة سباحة وحالتها حرجة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على عرب 48 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.