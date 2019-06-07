واشنطن تفرض عقوبات على 39 شركة تابعة لقطاع البتروكيماويات الإيراني

قالت وزارة الخزانة الأمريكية في بيان، إن عقوبات جديدة فرضتها الولايات المتحدة بدءً من الجمعة، تستهدف قطاع البتروكيماويات الإيراني، بما في ذلك أضخم مجموعة بتروكيماويات قابضة في البلاد وذلك لدعمها المالي للحرس الثوري الإيراني.

Advertisements

وبحسب البيان، تستهدف العقوبات الأمريكية 39 شركة بتروكيماويات تابعة ووكلاء بيع في دول أجنبية.

وقال ستيفن منوتشين وزير الخزانة: "باستهداف هذه الشبكة نعتزم قطع التمويل عن عناصر رئيسية من قطاع البتروكيماويات الإيراني تقدم الدعم للحرس الثوري".

وعاودت الولايات المتحدة فرض عقوبات في نوفمبر/تشرين الثاني على إيران بعد أن انسحب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في الربيع الماضي، من الاتفاق النووي الذي أبرم عام 2015 بين طهران والقوى العالمية الست بهدف كبح برنامج طهران النووي.