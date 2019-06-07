قرقاش: الحوار هو السبيل الوحيد للمضي قدما في السودان

أكد الدكتور أنور بن محمد قرقاش وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية، إن الحوار هو السبيل الوحيد للمضي قدما في السودان، والوصول إلى الديمقراطية المنشودة .

وأضاف في تصريحات نشرتها وكالة رويترز للأنباء:" نؤيد دعوات إجراء تحقيق مناسب للأحداث الأخيرة في السودان".

وفي تغريدة سابقة، دعا الدكتور أنور محمد قرقاش الأطراف السودانية إلى استمرار الحوار والتفاوض للوصول إلى اتفاق يقود بلادهم إلى بر الأمان.





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وقال: "إن تجربة المنطقة علمتنا أن الانتقال المنظم والحافظ للدولة ومؤسساتها هو السبيل الوحيد لتفادي سنوات من الفوضى والضياع، قلوبنا مع السودان وأهله في هذه الظروف الدقيقة".

والإثنين الماضي، شكل النائب العام في السودان الوليد سيد أحمد محمود، لجنة للتحقيق في أحداث العنف التي شهدتها ساحة الاعتصام أمام مقر القيادة العامة للجيش بالخرطوم.

وكشف المجلس العسكري الانتقالي في السودان ملابسات العملية الأمنية بمنطقة كولومبيا التي استهدفت بؤرة "خطرة"، مجددا دعوته للتفاوض مرة أخرى.

وأعرب المجلس في بيان عن أسفه لما آلت إليه الأوضاع في الخرطوم جراء محاولة بعض المطلوبين أمنيا اختراق اعتصام عند مقر القيادة، مؤكدا حرصه التام على أمن الوطن وسلامة السودانيين.

وذكر البيان أن قوة مشتركة من القوات المسلحة والدعم السريع وجهاز الأمن والمخابرات وقوات الشرطة السودانية نفذت عملية مشتركة لتنظيف بعض المواقع المتاخمة لشارع النيل بمنطقة كولمبيا.

وأوضح البيان أنه أثناء تنفيذ الحملة الأمنية احتمى بعض المطلوبين بميدان الاعتصام وجرى ملاحقتهم، ما أدى لوقوع خسائر وإصابات.