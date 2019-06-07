محاكمة متهمين على صلة بهجوم شارلي إبدو أبريل المقبل

فرنسيون يوقدون الشموع في ذكرى ضحايا اعتداءات باريس

قال مصدر قضائي فرنسي، الجمعة، إن متهمين يشتبه بصلتهم بمنفذي الهجمات الإرهابية على صحيفة شارلي إبدو ومنطقة باريس في يناير/كانون الثاني 2015 سيمثلون أمام المحكمة من أبريل/نيسان حتى يوليو/تموز 2020.

وتنظر محكمة جنائية خاصة في باريس في الدعوى بحق 14 شخصا متهمين بتقديم المساعدة للمهاجمين الذين قتلوا 17 شخصا في سلسلة هجمات على مدى ثلاثة أيام.

ومن بين الضحايا 12 شخصا قتلوا في مكاتب صحيفة شارلي إبدو الأسبوعية، بنيران شريف كواشي وشقيقه سعيد في 7 يناير/كانون الثاني 2015.

وفي اليومين التاليين، قتل مسلح ثالث، هو أحمدي كوليبالي، شرطية شابة وأربعة أشخاص في متجر يهودي.

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وأردت الشرطة المسلحين الثلاثة.

ويمثل المشتبه بهم أمام المحكمة بتهمة تقديم المساعدة اللوجستية للمهاجمين.

وكان المهاجمون الثلاثة قد بايعوا جماعات إرهابية.

وقال المصدر لوكالة فرانس برس إن جلسات المحاكمة ستعقد من 20 أبريل/نيسان حتى 3 يوليو/تموز 2020.

ومنذ تلك الهجمات الدامية، قتل أكثر من 250 شخصا في عدد من الهجمات الإرهابية في فرنسا.