الأمم المتحدة تندد بأوضاع اللاجئين في ليبيا

ندّدت الأمم المتحدة، الجمعة، بالظروف "المروعة" في مراكز احتجاز المهاجرين في ليبيا، مع وفاة عشرات منهم جراء إصابتهم بالسلّ ومعاناة مئات من الجوع بسبب قلة حصص الطعام.

وقال المتحدث باسم مفوضية الأمم المتحدة للاجئين روبرت كولفيل: "نشعر بقلق بالغ حيال الظروف المروعة التي يحتجز فيها المهاجرون واللاجئون في ليبيا".

وحسب بيانات الأمم المتحدة، لا يزال هناك نحو 3400 لاجئ ومهاجر محتجزين في طرابلس التي تشهد معارك مستمرة منذ 4 أبريل/نيسان الماضي.

ورغم العنف وانعدام الأمان، تمكنت قوات خفر السواحل الليبية من انتشال 2300 شخص قبالة سواحل البلاد ونقلتهم لمراكز احتجاز.



وأوضح كولفيل أنّ الأمم المتحدة زارت أخيرا مركز احتجاز الزنتان الذي يضم 654 لاجئا ومهاجرا.

وقال إنّ الأوضاع فيه "ترقى إلى معاملة غير إنسانية ومهينة أو عقاب يصل إلى مستوى التعذيب".

وتابع "وجدنا أنهم يعانون من سوء حاد في التغذية ونقص في المياه ومحتجزين في مراكز مكتظة تفوح فيها روائح القمامة ومياه المراحيض".

Advertisements

وأشار إلى أن بعض المحتجزين يتلقون وجبة واحدة يوميا عبارة عن 200 جرام من المعكرونة، لكن 432 إريتريا محتجزون هناك، من بينهم 132 طفلا، يتلقون نصف هذه الحصة الضئيلة أساسا.

وفي الوقت نفسه، توفي 22 شخصا في مركز الاعتقال جراء إصابتهم بالسلّ منذ سبتمبر/أيلول الماضي، فيما تم احتجاز 60 آخرين مصابين بهذا الداء في قاعات حجر منفصلة وصفها كولفيل بأنها "ثقب من الجحيم".

وأوضح كولفيل أنّ 10 مصابين آخرين نقلوا إلى مركز احتجاز الغريان في جنوب طرابلس وهو قريب للغاية من خطوط المواجهة حاليا.

وأضاف أن "التقارير تفيد أنهم أرسلوا إلى هناك (الغريان) ليموتوا لعدم وجود أماكن لدفن المسيحيين في الزنتان".

وتابع أنّ "السل ليس مرضا قاتلا لكن في هذه الظروف فهو يقتل الناس بشكل واضح وهناك مخاطر أن يموت المزيد، هذه أزمة حقا".

وأوضح أنه منذ نهاية أبريل/نيسان الماضي قال خفر السواحل الليبي إنه نقل مئات الأشخاص إلى مركز الخمس لإيواء المهاجرين الذي يشرف عليه جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية، بمن فيهم 203 أشخاص تم تسليمهم للمركز في 23 مايو/أيار وحده.

وتابع أن مركز الخمس يؤكد أن عدد المهاجرين الموجودين فيه يبلغ 30 فقط.

وطالب كولفيل الحكومة الليبية "بأن تطلق فورا تحقيقا مستقلا لتحديد أماكن هؤلاء الأشخاص المفقودين".