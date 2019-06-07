أمريكا تفرض عقوبات على أكبر مجموعة بتروكيماويات قابضة في إيران

جدة - عمرو شويل وكالات- الخليج 365

قالت وزارة الخزانة الأمريكية، في بيان اليوم الجمعة، إن الولايات المتحدة فرضت عقوبات جديدة تستهدف قطاع البتروكيماويات الإيراني، بما في ذلك أضخم مجموعة بتروكيماويات قابضة في البلاد وذلك لدعمها المالي للحرس الثوري الإيراني.

وقال وزير الخزانة ستيفن منوتشين: “باستهداف هذه الشبكة نعتزم قطع التمويل عن عناصر رئيسية من قطاع البتروكيماويات الإيراني تقدم الدعم للحرس الثوري”.