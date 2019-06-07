الان تتابع حزب الأمة القومي يشدد على إجراءات ثقة من المجلس العسكري تجاه قوى التغيير والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل نشر قبل 55 دقيقة - 5:40 م, 7 يونيو 2019 م التعليقات: 0 أكد حزب الأمة القومي السوداني، اليوم الجمعة، أهمية وجود إجراءات ثقة من المجلس الانتقالي العسكري في السودان، تجاه قوى التغيير.

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