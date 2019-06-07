شكرا لقرائتكم أميركا تفرض عقوبات على 39 شركة إيرانية ووكلاء لها بدول أجنبية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - فرضت وزارة الخزانة الأميركية عقوبات على أكبر مجموعة بتروكيماويات قابضة في إيران، وعلى شبكة واسعة من الوحدات ووكلاء البيع. وتستهدف العقوبات الأميركية 39 شركة بتروكيماويات تابعة لإيران إضافة لوكلاء لها في دول أجنبية.

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