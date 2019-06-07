غدا.. طلاب الثانوية العامة يؤدون "العربي والدين" بـ4 نماذج امتحانية

كتب: محمود عبدالرحمن

يؤدي 659 ألفًا و253 طالبًا وطالبة بالثانوية العامة، غدا، الامتحان في مادتي اللغة العربية والتربية الدينية، داخل 1817 لجنة سير موزعة في جميع أنحاء الجمهورية.

ووضعت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، خطة لتوزيع أوراق الأسئلة على المدارس، داخل عربات تابعة لوزارة الداخلية، لضمان الحفاظ عليها ومنع تسريبها خلال عملية نقلها من المديريات التعليمية في المحافظات الى المدارس التابعة لها، على أن يقوم كل رئيس لجنة بتسلم أوراق الامتحان بشكل يومي بأعداد الطلاب الممتحنين في...