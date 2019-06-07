كتب سيد الخلفاوى
أعلنت هيئة النقل العام بالقاهرة عن إصدارها اشتراك جديد، بمناسبة بطولة كأس الأمم الأفريقية، والتى تنطلق بمصر خلال أيام، حيث يتيح الاشتراك لحامله ركوب جميع خطوط الهيئة، خلال فترة البطولة.
وأكد اللواء رزق على رئيس هيئة النقل العام بالقاهرة، أن قيمة الاشتراك الجديد ستكون 75 جنيها، يستمر العمل به حتى انتهاء البطولة ويكون لحامله، وسيتم البدء فى بيعه عقب عيد الفطر.
كانت هذه تفاصيل خبر النقل العام تطرح اشتراكا بـ75 جنيها لاستخدام جميع الخطوط خلال أمم أفريقيا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الموجز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.