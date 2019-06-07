النقل العام تطرح اشتراكا بـ75 جنيها لاستخدام جميع الخطوط خلال أمم أفريقيا

كتب سيد الخلفاوى

أعلنت هيئة النقل العام بالقاهرة عن إصدارها اشتراك جديد، بمناسبة بطولة كأس الأمم الأفريقية، والتى تنطلق بمصر خلال أيام، حيث يتيح الاشتراك لحامله ركوب جميع خطوط الهيئة، خلال فترة البطولة.

وأكد اللواء رزق على رئيس هيئة النقل العام بالقاهرة، أن قيمة الاشتراك الجديد ستكون 75 جنيها، يستمر العمل به حتى انتهاء البطولة ويكون لحامله، وسيتم البدء فى بيعه عقب عيد الفطر.