الجيش اليمني يحبط هجوما لـ"أنصار الله" شمالي الضالع

أعلن ​الجيش اليمني​ التابع للحكومة الشرعية عن "إحباط هجوم لجماعة ​أنصار الله​ "​الحوثيين​"، على مواقع التبة الحمراء والخلل وحصن شداد في جبهة مريس في محافظة الضالع وسط اليمن". وأوضح المركز أن "قوات العمالقة كبدت الحوثيين خسائر فادحة في العتاد والأرواح خلال التصدي للهجوم". يذكر أن القوات ​الحكومة​ سيطرت يوم الأربعاء على قرى ​الرباط​ والشجفاء والشبهة غرب منطقة تورصة في مديرية الأزارق، جنوب غربي الضالع، عقب هجوم مباغت على مواقع لـ"أنصار الله"، بحسب الجيش اليمني.

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