وزارة حقوق الإنسان اليمنية تعلن عن مقتل وإصابة 16 طفلاً في تعز

أعلنت وزارة حقوق الإنسان اليمنية عن "مقتل وإصابة 16 طفلًا بقصف شنه مسلحو جماعة "​أنصار الله​" ​الحوثيين​ على المدنيين في مدينة تعز جنوب غرب البلاد، خلال أيام ​عيد الفطر​.

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